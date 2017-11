Cyber Monday: Nintendo Switch si riconferma il prodotto più venduto

Dopo essersi rivelato il prodotto più venduto negli USA durante il Black Friday guadagna anche la vetta della classifica del

Il report di Adobe Digital ha svelato le prime cinque posizioni dei prodotti più venduti durante il Cyber Monday e, come potete evincere dall'immagine riportata in calce, la console Nintendo si piazza al primo posto con nessun'altra piattaforma di gioco presente nella Top 5.

L'analisi di Adobe è stata condotta con il coinvolgimento di "4.500 rivenditori online, 55 milioni di SKU (Stock Keeping Unit), e più di un trilione di visite", il tutto esaminato tramite Adobe Experience Cloud. Per quanto qui si tenga conto solo dei negozi online, si tratta certamente di una notizia estremamente positiva per Nintendo. Nel frattempo, attenderemo metà dicembre per avere il resoconto di NPD, che fornirà anche i dati relativi al mercato retail.