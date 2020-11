Cyber Monday Offerte: sconti giochi Xbox e Game Pass sul Microsoft Store

Proseguono le offerte del Microsoft Store per il periodo del Black Friday e arrivano oggi le promozioni del Cyber Monday, valide solamente per un periodo limitato. Tra i prodotti scontati, giochi Xbox e abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Il Cyber Monday del Microsoft Store prosegue con tagli di prezzo che interessano anche i prodotti Xbox con un risparmio fino al 50% su una serie di giochi selezionati (tra cui FIFA 21 Champions Edition, Watch Dogs Legion, Marvel's Avengers e tanti altri ancora) e la possibilità di ottenere a solo 1€ il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate, abbonamento che include Xbox Live Gold e l'accesso a oltre 100 giochi su console, PC e dispositivi Android, nonché all'abbonamento EA Play per giocare a 60 tra i migliori giochi (accessibili su PC Windows e console) del catalogo Electronic Arts.

Una bella occasione per risparmiare, ricordatevi che le promozioni del Microsoft Store sono valide solo per il Cyber Monday, vi restano dunque pochissime ore per approfittare di queste offerte e acquistare giochi Xbox a prezzi scontati e il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate a solo un euro, per vivere l'esperienza Xbox nel migliore dei modi, al miglior prezzo.