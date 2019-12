Cyber Monday PlayStation: le migliori offerte su PS4, giochi e accessori

Amazon.it propone una serie di offerte su console Sony e giochi PlayStation per il Cyber Monday 2019, con offerte valide fino alle 23:59 di oggi, lunedì 2 dicembre. Siete pronti per l'ultima tornata di offerte su PS4 e PlayStation 4 PRO?

Tra le offerte segnaliamo in particolare il bundle PlayStation VR con PSVR Worlds a 199,99 euro e il pacchetto PS4 Slim 500 GB con tre giochi (Ratchet & Clank, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last Of Us Remastered) a 219,99 euro.

Sconti PS4 e PSVR

Offerte giochi PlayStation

Sconti DualShock 4

Per quanto riguarda i giochi, spiccano le offerte su Blood & Truth, Detroit Become Human e Marvel's Spider-Man. Da citare anche il DualShock 4 con Voucher Fortnite Versa e PSN Card da 20 euro a soli 39,99 euro.