Cyber Shadow annunciato da Mechanical Head Games: pubblicato dagli Autori di Shovel Knight

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 27 marzo, Yacht Club Games e Mechanical Head Games hanno annunciato un nuovo interessante progetto videoludico multipiattaforma.

Si tratta di Cyber Shadow, presentato per la prima volta grazie alla pubblicazione di un intrigante Trailer di Annuncio, che consente ai giocatori di dare un primo sguardo a questa nuova IP. Caratterizzato da una grafica in stile 8-bit, il Gioco si presenta come un action platformer all'interno del quale potremo vestire i panni di uno sfuggevole Ninja, che impareremo a conoscere con il nome di "Shadow". Ad attendere gli Utenti all'interno del Titolo, troveremo numerosi segreti, vicende narrate sia in-game sia tramite cut-scene e più di una dozzina di "boss apocalittici". Se questi elementi vi intrigano, vi invitiamo a visionare il Trailer di Annuncio di Cyber Shadow, disponibile, come di consueto, in apertura a questa news!



Il Gioco non dispone ancora di una data di pubblicazione precisa, ma il Team di Sviluppo ha reso note le piattaforme supportate. Cyber Shadow farà dunque il suo esordio su Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 e PC, con distribuzione tramite Steam. Il Publisher, Yacht Club Games sarà probabilmente noto a molti giocatori, in quanto Autore di Shovel Knight, apprezzato Titolo in grado di vendere oltre due milioni di copie.