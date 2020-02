Cyber Shadow: nuovo trailer e una finestra di lancio per il platform di Yacht Club Games

Yacht Club Games ha svelato oggi il nuovo trailer di Cyber Shadow, platform 2D a scorrimento orizzontale presentato lo scorso marzo da Mechanical Head Studios e in arrivo entro il prossimo autunno 2020.

Yacht Club Games ha approfittato di un livestream su Twitch per annunciare un nuovo trailer per Cyber Shadow e una finestra di lancio ufficiale, prevista per l'autunno del 2020. Cyber Shadow si preannuncia come un'epica avventura piena di azione e colpi di scena narrativi, nel classico stile 8-bit dei platform 2D, che consentirà ai giocatori di impersonare un misterioso Ninja di nome Shadow.



Il gioco sviluppato ha Mechanical Head Studios uscirà per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch. La versione per la console della grande N riceverà un trattamento speciale e sarà compatibile con gli Amiibo di Shovel Knight. Inoltre, il titolo comparirà sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Prima di lasciarvi al trailer di Cyber Shadow, vi ricordiamo che Shovel Knight, il titolo più famoso pubblicato da Yacht Club Games, ha venduto oltre 2.5 milioni di copie nel mondo.