Cyber-up Your PC! Parte il contest ufficiale sui case PC a tema Cyberpunk 2077

Mentre cresce l'attesa per l'uscita di Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt invitano tutti gli appassionati a fare sfoggio delle proprie capacità di PC modding partecipando a un contest che premierà gli autori dei migliori case personalizzati a tema CP2077.

Con il concorso dal tema "Cyber-up Your PC!", la software house polacca sprona tutti i creativi a disegnare il proprio case PC ispirato a Cyberpunk 2077 e a inviare le foto del proprio progetto entro il 17 maggio 2020 per concorrere alla vittoria dei premi messi in palio dagli autori della serie di The Witcher.

Una giuria di esperti valuterà ogni lavoro realizzato dalla community e selezionerà le migliori cinque opere. Le creazioni selezionate saranno annunciate il 29 maggio e i rispettivi autori saranno invitati a partecipare alla finale del concorso che si terrà tra il 17 e il 18 luglio 2020.

I premi messi in palio da CD Projekt includeranno accessori PC gaming di alto livello, con la sponsorizzazione di Alienware, NVIDIA e SteelSeries. Al vincitore assoluto del concorso spetterà un premio speciale rappresentato da un PC completo fornito da Alienware, con tanto di scheda video NVIDIA, mouse, tastiera e monitor Alienware e un headset wireless SteelSeries.

A chi ci segue, ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 17 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con la versione Google Stadia attesa al lancio in un secondo momento come le edizioni nextgen destinate all'utenza PS5 e Xbox Series X. Quanto alle voci di corridoio e ai timori legati al nuovo rinvio del titolo, gli autori di CD Projekt hanno assicurato che lo sviluppo in smart working di Cyberpunk 2077 procede bene.