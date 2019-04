Cybercity Chronicles: all'evento di lancio ci sono anche AESVI e il Presidente Conte

Si è tenuto questa mattina a Roma un evento nel quale è stato Cybercity Chronicles, un'app di edutainment nata da una collaborazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

All'evento erano presenti anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il Direttore Generale del DIS Gennaro Vecchione,la Direttrice per l’Intelligenza Artificiale e l’industria digitale della Commissione europea Lucilla Sioli e il Presidente dell’Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani (AESVI) Marco Saletta.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo di un'applicazione che nasce nell'ambito della campagna “Be Aware Be Digital” con lo scopo di sensibilizzare studenti e docenti all'utilizzo positivo, corretto e consapevole del web, dei social media e delle nuove tecnologie. Il gioco è un action adventure che rivisita in chiave cyberpunk il mito di Teseo e Arianna, dal momento che ad accompagnare i protagonisti Tes e Diana nel corso dell'avventura sarà proprio l'IA Ar.I.A.N.N.A. (Artificial Intelligence & Augmented Neural Network Assistant).

Vi ricordiamo che l'app può essere scaricata gratuitamente su Google Play e App Store.