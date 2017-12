CyberConnect2 rivelerà i propri piani e progetti futuri il primo febbraio 2018

Parlando ai microfoni di, Hiroshi Matsuyama, presidente diha rivelato che il primo febbraio 2018 la software house farà alcuni annunci riguardanti i piani futuri e i nuovi progetti in cantiere.

Inoltre, durante una recente apparizione su Shachiku Channel, Hiroshi Matsuyama ha specificato che l'evento del primo febbraio non sarà incentrato sui vent'anni di storia di CyberConnect2, ma sui piani in programma per i prossimi 10 anni. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli a riguardo, tuttavia Famitsu ha confermato che condividerà alcune piccole anticipazioni il prossimo 11 gennaio. Ricordiamo che CyberConnect2 è conosciuta soprattutto per il franchise .hack// e per i picchiaduro in due e tre dimensioni dedicati a Naruto. Cosa vi aspettate dalla software house giapponese?