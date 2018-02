Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online esce il 27 febbraio su PC

Come annunciato nelle scorse ore da, uscito su PlayStation 4 durante lo scorso anno, sarà disponibile in tutto il mondo anche su PC (via Steam ) a partire dal 27 febbraio.

Il publisher ha confermato la presenza dei sottotitoli in inglese, giapponese, ed in cinese. L'MMO hack 'n' slash co-sviluppato da Tamsoft e Compile Heart vi permetterà di affrontare svariati dungeon in compagnia di altri tre giocatori. Il gioco presenta la chat vocale e svariati modi per personalizzare esteticamente i propri personaggi.

