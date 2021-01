Cyberpunk 2077: una mod vi permette di volare tra i grattacieli di Night City

Avete mai sognato di volare tra i grattacieli di Night City per ammirare la stupenda megalopoli di Cyberpunk 2077 dall'alto? Adesso potete, grazie ad una mod per la versione PC del gioco.

Denominata Freefly Mod, fa esattamente ciò che promette. Il "superpotere" può essere attivato con una semplice pressione del tasto 5, mentre ai pulsanti Shift e Space è assegnato il controllo dell'elevazione, a WASD la direzione e ai tasti 6 e 7 la velocità di volo. Semplicissimo, no? In questo modo potete godervi una panoramica di Night City da un punto di vista inedito, e se volete potete anche arrivare talmente in alto da osservare i confini della mappa virtuale.

Potete vedere la mod in azione nel video allegato in calce a questa notizia. Se invece siete interessati a testarla in prima persona sul vostro PC, allora vi rimandiamo alla pagina dedicata su Nexus Mods, dove trovate il link per il download e le istruzioni per l'installazione (è necessario aver prima installato il Cyberpunk Engine Tweaks 1.8.3 o superiore). Consigliamo la procedura solamente agli utenti più esperti.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile anche su PS4, Xbox One e Google Stadia. L'ultimo aggiornamento, l'hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077, è arrivato su console e PC prima di Natale. Adesso siamo in attesa del grande aggiornamento di gennaio promessoci da CD Projekt RED.