Cyberpunk 2 e The Witcher 4 sono in fasi di sviluppo diverse: parla CD Projekt

Oltre ad aver ammesso di ritenere eccessive le critiche che i giocatori hanno rivolto a Cyberpunk 2077 durante il periodo di lancio, CD Projekt RED ha parlato del suo futuro e dei suoi più grandi progetti all'orizzonte: Cyberpunk Orion e The Witcher Polaris.

Lo studio ha da tempo confermato di essere impegnata su entrambi i sequel dei suoi franchise di punta, ma non è ancora chiaro a che punto dei lavori si trovino ad oggi. Tramite le recenti dichiarazioni del VP of PR and communication di CD Projekt, Michał Platkow-Gilewski, scopriamo però che i due progetti si trovano attualmente in fasi differenti dello sviluppo.



"Prima di tutto, tutti questi progetti si trovano in fasi diverse", afferma Platkow-Gilewski. "Non è che stiamo facendo tutto questo nello stesso momento nella stessa fase, perché si tratterebbe di un sacco di lavoro". La vastità dei prossimi giochi CDPR - cinque giochi totali più due spin-off realizzati con l'aiuto di altri studi - renderebbe impossibile lavorare a tempo pieno anche solo sulla metà di questi giochi, e Platkow-Gilewski conferma che l'attenzione attuale è sul lungo termine.

"Stiamo pensando alla strategia per gli anni a venire. Ci teniamo davvero alle nostre IP, vogliamo svilupparle, vogliamo creare giochi al loro interno. Ma vogliamo anche assicurarci di essere sempre concentrati. Stiamo avendo molte discussioni, come 'cosa è più importante in questo momento? Dove vogliamo andare? Cosa vogliamo ottenere?'".

Platkow-Gilewski afferma anche che le conversazioni sulla corretta pianificazione e sull'evitare il crunch si stanno rivelando "davvero positive" e che "controlliamo e ci confrontiamo costantemente e pensiamo di sapere cosa fare".