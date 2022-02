Cyberpunk 2077 1.5 a confronto su PS4, PS4 PRO, PS5, Xbox One X e Xbox Series X/S

A poche ore dalla pubblicazione della patch next-gen di Cyberpunk 2077 non poteva mancare l'ormai consueto video de ElAnalistaDeBits, canale YouTube specializzato in comparative che per l'occasione ha messo a confronto il gioco di CD Projekt RED su console PlayStation e Xbox.

In questo caso anzi i video sono due, uno per le versioni PS4, PS4 PRO e PS5 e l'altro che mette a confronto il gioco su Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Xbox Series X/S. L'aggiornamento next-gen introduce due modalità grafiche con risoluzione dinamica su entrambe le piattaforme di attuale generazione: la modalità prestazioni permette di giocare a 60fps con risoluzione dinamica fino a 4K mentre la modalità Ray-Tracing offre 30fps stabili e risoluzione dinamica fino a 4K. Su Xbox Series S invece il gioco gira fino a 1440p e 30 fps senza la possibilità di selezionare la modalità grafica.

Il risultato? Stando ai video diffusi, certamente positivo, CD Projekt RED ha migliorato la qualità dell'illuminazione, delle ombre, dei riflessi e in generale degli asset grafici, oltre ad aver aumentato il numero dei personaggi su schermo e offrendo una grafica nel complesso più curata. Sporadici i rallentamenti, con il framerate che resta solidamente ancorato a 30fps e 60fps in base alla modalità selezionata.

La patch 1.5 apporta migliorie anche su PC, aumentano i requisiti di Cyberpunk 2077 ma debutta l'attesa modalità benchmark per testare come gira il gioco sulla propria configurazione.