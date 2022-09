Cyberpunk 2077 1.6: come attivare i salvataggi condivisi su PlayStation, Xbox, Stadia e PC

Avete giocato Cyberpunk 2077 su console e vi piacerebbe trasferire i salvataggi su PC oppure volete passare ad una qualsiasi altra piattaforma? Sappiate che con la patch 1.6 di Cyberpunk 2077 è stato introdotto il cross-platform ed è possibile caricare i progressi nel cloud e continuare a giocare su qualsiasi altro dispositivo, senza limitazioni.

Come collegare un account GOG

Il primo passo verso il cross-save è quello di collegare un account GOG (se non ne avete ancora uno, potete crearlo in pochi istanti) su tutte le versioni di Cyberpunk 2077 in vostro possesso. Per fare ciò, avviate il gioco su PlayStation/Xbox/Stadia e, dalla schermata principale di Cyberpunk 2077, aprite il menu chiamato "Le mie ricompense": apparirà nell'angolo in basso a destra un Codice QR con un link. Decidete voi se inquadrare il link con uno smartphone oppure se copiare l'indirizzo in un browser e, una volta raggiunto il sito ufficiale, eseguite l'accesso al vostro account GOG e cliccate sul tasto azzurro con su scritto "Claim rewards". A questo punto, effettuate l'accesso a GOG per completare il collegament: apparirà a schermo un messaggio di conferma dell'avvenuto collegamento e riceverete anche le ricompense extra di GOG all'interno del gioco, a prescindere dalla piattaforma. Chi ha il gioco su PC in versione GOG non ha bisogno di completare questo passaggio, invece le versioni Epic Games Store e Steam vanno collegate attraverso REDlauncher.

Come caricare il salvataggio nel cloud

Completato il passaggio su tutte le piattaforme sulle quali possedete una copia di Cyberpunk 2077, assicuratevi di aggiornare il gioco all'ultima versione, ovvero la 1.6. Dopo aver scaricato ed installato l'aggiornamento, visitate le Impostazioni, raggiungete il menu "Gioco" e scorrete fino a trovare "Attiva salvataggi cross-platform", voce che va impostata su "Acceso". Ora il titolo è abilitato alla condivisione dei progressi e vi basterà caricare la partita e salvare nuovamente (la funzionalità non è retroattiva) per fare in modo che i salvataggi vengano caricati nel cloud. È probabile che ci vogliano diversi minuti prima che il file raggiunga tutte le altre piattaforme, quindi attendete fino ad un'ora prima di avviare il gioco sul secondo dispositivo per continuare a giocare.

Sapevate che la patch 1.6 di Cyberpunk 2077 sancisce la fine del supporto a PS4 e Xbox One?