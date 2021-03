Cyberpunk 2077, 100 giorni dalla rimozione dal PS Store: Sony e CD Projekt tacciono

Il tempo vola: sono trascorsi esattamente 100 giorni da quando Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, offrendo dei rimborsi ai primi acquirenti. Dal 18 dicembre dello scorso anno il blockbuster di CD Projekt non può essere acquistato in versione digitale, una limitazione che ha inevitabilmente avuto delle ripercussione sulle vendite.

Eppure, nonostante il lungo periodo di assenza, Sony e CD Projekt RED continuano a rimanere in silenzio, e ad oggi ancora non sappiamo quando sarà possibile acquistare nuovamente Cyberpunk 2077 in formato digitale. La redazione di IGN USA ha provato a contattare entrambe le compagnie in più di un'occasione nei giorni scorsi, scontrandosi sempre con il silenzio più assoluto.

È evidente, in ogni caso, che il gioco non farà ritorno sul PlayStation Store finché le gravi problematiche che lo affliggono non saranno risolte. Cyberpunk 2077 è giunto sul mercato con una lunga lista di criticità di natura tecnica e non (solo in parte risolte con le prime patch), causando le accese proteste da parte dei primi acquirenti che hanno infine spinto Sony ad optare per la cessazione della vendita.

La grande patch 1.2 di Cyberpunk 2077 era attesa nel mese di febbraio, ma è stata posticipata alla seconda metà di marzo a causa dei problemi che sono venuti a crearsi dopo l'attacco hacker a CD Projekt RED. Alla fine del mese mancano tuttavia pochissimi giorni, e l'aggiornamento non è ancora stato pubblicato: stando all'ultima dichiarazione ufficiale della compagnia, l'update 1.2 si trova in fase di test, quindi all'uscita dovrebbe mancare davvero poco. I miglioramenti che verranno introdotti saranno sufficienti a convincere Sony a riaprire le vendite sul PlayStation Store? Staremo a vedere.