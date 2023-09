Cyberpunk 2077, verso i 150mila utenti e oltre: crescono i dati sul GDR di CDPR

A neanche un giorno di distanza dalla notizia relativa al raggiungimento dei 100mila utenti in contemporanea su Steam per Cyberpunk 2077, si ritorna nuovamente a parlare di un ulteriore traguardo conseguito dal GDR di CD Projekt Red: Cyberpunk 2077 è arrivato a quota 150mila e oltre utenti attivi in contemporanea sul client di Valve.

A segnalare prontamente la notizia è il portale di SteamCharts, dal quale è possibile evincere che - per l'esattezza - Cyberpunk 2077 è arrivato a quota 165.796 giocatori connessi. Si tratta del picco massimo stabilito dal gioco nelle ultime ventiquattr'ore, a fronte di un acme storico che ammonta a 830,387 persone all'attivo in contemporanea.

La rinascita di Cyberpunk 2077 è iniziata: Cyberpunk 2077 2.0 è una rivoluzione, tanto da decretare un passo significativo verso la "redenzione" totale del progetto ideato dall'azienda polacca CD Projekt Red. Complice l'avvento del nuovo aggiornamento e del DLC Phantom Liberty che si fa sempre più vicino, i fan sono impazienti di tornare a rivivere grandi avventure in quel di Night City e non solo. come segnalato dal picco di oltre 150mila giocatori raggiunto con un po' di anticipo rispetto al day one della corposa espansione. Siete ritornati a vivere la pericolosa vita delle strade di Night City? Fatecelo sapere qui sotto con un commento, raccontandoci la vostra esperienza con la 2.0 di Cyberpunk 2077.