Cyberpunk 2077, la 2.0 segna la sua rinascita: 100mila utenti in contemporanea su Steam

Negli ultimi giorni abbiamo avuto diverse occasioni per parlare di quanto realizzato da CD Projekt Red con la nuova patch del suo popolare e discusso GDR: Cyberpunk 2077 2.0 è una rivoluzione e il gioco è ora a piena potenza, come dettovi nel nostro articoli dedicato all'ultima grande novità del mondo di Night City.

L'ultima patch è giunta con qualche giorno di anticipo rispetto all'imminente, vasta e imponente espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Ciò, però, è bastato a far riaccendere l'animo di chi ha già apprezzato in passato l'esperienza confezionata dalla compagnia polacca e di chi ha intenzione di cimentarsi per la prima volta in questo grande viaggio: Cyberpunk 2077 ha raggiunto numeri molto elevati su Steam.

A riportare la notizia è nientepopodimeno che il portale SteamCharts, dal quale è possibile osservare l'andamento del titolo - e di tutti gli altri presenti sul client di Valve. Cyberpunk 2077 è arrivato a quota 120,483 utenti nelle ultime ore, con un risultato che, al momento, continua a crescere sempre di più. Le ragioni di questo aumento di interesse per il gioco sono connesse alla pubblicazione della 2.0, avvenuta negli ultimi giorni.

Dai circa 20mila utenti attivi in contemporanea, Cyberpunk ha riscosso un incremento di interesse costante nelle ultime quarantott'ore, e non è detto che diminuirà a seguito dell'uscita di Phantom Liberty, l'attesa espansione che promette di far rivivere una grande avventura portando il giocatore in quel di Dogtown.