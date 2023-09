Cyberpunk 2077 2.0, spuntano messaggi anti-russi: CD Projekt, 'non è stato il team'

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077, l'ambizioso GDR ha accolto una vasta selezione di nuovi contenuti, inclusa la localizzazione in lingua ucraina.

Proprio l'opera di traduzione è però finita rapidamente nella bufera. All'interno della versione di Cyberpunk 2077 in ucraino, infatti, è possibile avvistare una serie di riferimenti assenti in tutte le altre localizzazioni e accumunati da una forte critica nei confronti della Russia. In particolare, alcuni dialoghi di gioco sono stati lievemente modificati, al fine di includere aperti riferimenti all'invasione dell'Ucraina e alla resistenza del paese all'esercito russo. Tra le vie di Night City è peraltro possibile avvistare anche un murales dedicato all'occupazione della Crimea.

Nel giro di poche ore, tali dettagli hanno fatto il giro dei forum videoludici, scatenando l'ira dei videogiocatori russi. Il tema è approdato persino tra i thread di Steam, oltre che sul forum di CD Projekt RED. La stessa software house polacca si è infine vista costretta a commentare pubblicamente la vicenda. "La localizzazione ucraina di Cyberpunk 2077 - si legge - contiene diverse osservazioni che potrebbero offendere alcuni giocatori russi. Queste ultime non sono state scritte da dipendenti CD Projekt RED e non rappresentano le nostre opinioni". Il team prosegue affermando di essere intenzionato a rimuovere le dichiarazioni con il prossimo aggiornamento di Cyberpunk 2077 e di star prendendo misure volte a far sì che l'evento non si ripeta.



Nel frattempo, il nuovo aggiornamento 2.0 sembra aver consentito una vera e propria rinascita di Cyberpunk 2077.