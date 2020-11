Cyberpunk 2077: oltre 21 milioni di visualizzazioni per l'ultimo gameplay trailer

Il nuovo gameplay trailer di Cyberpunk 2077 pubblicato il 19 novembre in contemporanea con il Night City Wire 5 ha totalizzato ad oggi oltre 21 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nello specifico si parla di 21.358.636 visualizzazioni con 245.374 mi piace e 3486 dislike, e questo vale unicamente per la versione globale del trailer, senza considerare dunque le versioni localizzate in varie lingue tra cui italiano, francese, tedesco, russo, polacco e spagnolo.

Numeri che testimoniano il notevole hype che circonda il progetto di CD Projekt RED, indubbiamente uno dei videogiochi più attesi di questo fine anno, disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, compatibile sin da subito con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, aggiornamento next-gen in arrivo nel corso del 2021. Al lancio Cyberpunk 2077 non supporterà il Ray Tracing sulle GPU AMD, inoltre segnaliamo che nelle scorse ore è stato avvistato un bundle con Xbox Series X e Cyberpunk 2077, non è chiaro però se questo sarà disponibile al day one del gioco o più avanti.

Su Everyeye.it trovate l'analisi di Cyberpunk 2077 su Xbox Series X e Xbox One X, presto lo studio polacco dovrebbe mostrare anche il gameplay su PlayStation 4 e PlayStation 5.