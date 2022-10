Cyberpunk 2077 a 4K su una RTX 4090: grafica da urlo grazie alla mod per il Ray Tracing

Se già l'arrivo di Edgerunners su Netflix ha riacceso l'interesse dei videogiocatori nei confronti di Cyberpunk 2077, il debutto delle schede grafiche Nvidia della serie 4000 sta contribuendo a rendere ancora più piacevole la versione PC del gioco di ruolo CD Projekt. A questo proposito, non possiamo non proporvi uno splendido filmato in 4K/60fps.

Un fortunato possessore della costosissima Nvidia GeForce RTX 4090 ha deciso di pubblicare sul suo canale YouTube un filmato di Cyberpunk 2077 che mostra quanto il suo comparto grafico sia gradevole agli occhi quando portato al massimo delle sue possibilità. Ovviamente il merito non è solo della potenza della scheda video di ultima generazione, ma anche e soprattutto della mod "Photorealistic Reshade and Modlist", la quale è disponibile al download gratuito tramite l'apposita pagina ufficiale sul portale NexusMods.

Ecco le caratteristiche del PC che è in grado di ottenere questi risultati:

Scheda madre: Aorus x670 ax

Processore: Ryzen 9 7950xx

RAM: GSKILL Trident Z5 NEO

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4090

SSD di tipo M2: Samsung evo 970

SSD: Crucial mx500 2TB

HDD: Seagate Barracuda 14TB

Sistema di raffreddamento All-In-One: Artic Liquid Freezer 360

Alimentatore: Be Quiet Straight power

Ventole: NB eloop b12-p

Prima di lasciarvi al filmato, vi invitiamo a dare un'occhiata alla guida con i consigli su come trasferire i salvataggi di Cyberpunk 2077 da Google Stadia a PC, in vista della chiusura del servizio di gaming in streaming. Avete letto la guida su come ottenere gratis l'arma e la giacca di Edgerunners in Cyberpunk 2077?