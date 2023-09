Cyberpunk 2077: 5 cose andate storte durante lo sviluppo

Sebbene si trattasse di uno dei giochi più attesi di sempre, il lancio di Cyberpunk 2077 fu un disastro e deluse la maggior parte dei giocatori a causa degli innumerevoli bug e dei problemi tecnici che affliggevano soprattutto le versioni PS4 e Xbox One. Ma quali furono i motivi per cui il gioco CDPR raggiunse gli scaffali in quello stato?

Nel corso degli anni in ogni caso la situazione è notevolmente migliorata: l'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 aggiunge tantissime novità e rivede alcuni aspetti del gameplay, anche l'espansione Phantom Liberty è stata ben accolta, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Troppe ambizioni

Probabilmente, il problema più grande di Cyberpunk 2077 risiede proprio nelle ambizioni del team di sviluppo, che ha voluto osare troppo. Ambire così in alto nel mondo dei videogiochi è quasi sempre un’arma a doppio taglio, anche quando in ballo c’è un team composto da sviluppatori di talento e con i mezzi economici per affrontare gli elevati costi di un progetto di questo tipo. La volontà di creare una Night City dalle dimensioni gargantuesche e densa di abitanti caratterizzati da un’intelligenza artificiale avanzata si è rivelata essere impossibile e, anno dopo anno, i ragazzi di CD Projekt RED hanno dovuto ridimensionare il progetto per poter riuscire a gestire tutto e a rientrare nelle tempistiche.

La versione old-gen

Ricollegandoci alle ambizioni del team di sviluppo polacco, un grosso problema l’hanno rappresentato le console dell’ormai vecchia generazione, PlayStation 4 e Xbox One. Con il loro evidenti limiti dal punto di vista dell’hardware, ormai obsoleto, è stato impossibile per CD Projekt RED spingere troppo l’acceleratore senza incappare in problematiche sul funzionamento del gioco sulle due macchine da gioco. D’altro canto era impossibile anche solo pensare di rinunciare all’uscita sulle console Microsoft e Sony, la cui base installata era troppo importante per raggiungere gli obiettivi in termini di copie vendute.

I continui ripensamenti

Fra i motivi che potrebbero aver causato qualche problematica durante il processo di sviluppo di Cyberpunk 2077 troviamo i continui ripensamenti in corso d’opera. A parlarne per la prima volta è stato Jason Schreier, che in un report risalente a gennaio 2021 parlava delle tante meccaniche di gioco che sono state pesantemente riviste o addirittura tagliate e che hanno influito negativamente sul prodotto finale, allungando i tempi di sviluppo. Secondo il giornalista statunitense, fino al 2016 il gioco era in terza persona, ma poi il team ha cambiato idea ed è passato alla visuale in soggettiva, aumentando a dismisura il quantitativo di lavoro necessario non solo a creare ulteriori contenuti, ma anche a modificare quelli già esistenti per adattarli alla nuova telecamera. Per quello che riguarda invece i tagli, secondo il report in Cyberpunk 2077 dovevano esserci macchine volanti e un sistema di movimento con tanto di supporto alla corsa sui muri, entrambi elementi mai arrivati nella build del day one.

Il crunch time

Tutte le problematiche che si sono sovrapposte nel corso degli anni hanno innescato una serie di reazioni a catena che, secondo le voci di corridoio, avrebbero costretto gli sviluppatori a moltiplicare le ore di lavoro per riuscire a rispettare le scadenze. Nel corso di un’intervista del 2019, Marcin Iwiński ha parlato di una politica di crunch ‘non obbligatoria’, ma secondo i rumor ai dipendenti dell’azienda venne chiesto di lavorare fino a 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana. C’è anche chi sostiene che durante questo periodo siano stati ingaggiati sviluppatori in erba per aumentare la forza lavoro e che la scarsa esperienza sul campo di queste persone abbia giocato un ruolo centrale nella presenza di bug ed altri problemi.

Le pressioni

Altra causa del disastroso lancio di Cyberpunk 2077 è l’eccessiva pressione fatta dai giocatori sul team di sviluppo. Molti degli utenti che si sono lamentati delle problematiche riscontrate al lancio sono probabilmente gli stessi che si sono mostrati contrariati ad ogni rinvio della data d’uscita ed il timore che ciò si ripetesse potrebbe aver spinto CD Projekt RED a non far slittare ulteriormente il day one. Non è da escludere che anche gli azionisti abbiano sollecitato il team polacco a velocizzare lo sviluppo e a lanciare il gioco sul mercato, così da evitare che un eventuale rinvio potesse far slittare la data d’uscita al successivo anno fiscale.