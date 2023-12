Cyberpunk 2077: 5 novità assurde che dovete provare nell'update 2.1

Nelle prossime ore verrà pubblicato il corposo aggiornamento alla versione 2.1 di Cyberpunk 2077, scopriamo quali sono le novità più interessanti tra quelle introdotte dall'ultimo update del titolo CD Projekt RED.

Metro

Una delle principali novità della versione 2.1 di Cyberpunk 2077 consiste nella metropolitana. Dopo aver installato l’aggiornamento, i giocatori potranno spostarsi da un luogo all’altro di Night City grazie a questo nuovo mezzo di trasporto, che sarà in grado di spostarsi per 19 stazioni con le sue 5 linee.

Inseguimenti

Altra modifica apportata a Cyberpunk 2077 dalla versione 2.1 riguarda i membri delle gang. Se fino ad oggi i nemici tendevano a non stare troppo addosso al protagonista nel caso in cui avesse tentato la fuga, con la nuova versione bisognerà faticare un po' di più per far perdere le tracce. I membri delle gang, che si tratti di main quest o delle fasi di esplorazione, avranno un atteggiamento più aggressivo e tenderanno a seguire V.

Radioport

Se avete amato alla follia le musiche di Cyberpunk 2077 e vorreste ascoltarle anche al di fuori dei tecnologici veicoli di Night City, sappiate che con la versione 2.1 sarà possibile. Gli sviluppatori hanno infatti introdotto il Radioport, un dispositivo che consente a V di ascoltare qualsiasi stazione radio e di regolare il volume anche durante le sue passeggiate in giro per le strade della città.

Appuntamenti

Il nuovo aggiornamento del gioco di ruolo CD Projekt RED include anche la possibilità di interagire con gli interessi amorosi di V. Grazie all'update, sarà possibile invitare i personaggi con cui il protagonista ha una relazione presso uno dei suoi appartamenti.

Gare coi veicoli

Altra interessante novità riguarda la possibilità di rigiocare le gare a base di veicoli. In giro per la mappa troverete alcune icone a forma di bandierina che segnalano la presenza di un’attività di questo tipo che può essere ripetuta. Dal momento che l’intelligenza artificiale dei piloti avversari è stata migliorata, potrebbe essere una buona idea saltare di nuovo in sella al vostro bolide.

