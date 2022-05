Cyberpunk 2077: +600% e oltre nelle vendite su PS5 e Xbox Series X/S dopo la patch nextgen

Oltre alla conferma dell'entrata in pre-produzione della Nuova Saga di The Witcher, nell'ultimo report finanziario di CD Projekt trova spazio anche un'infografica che testimonia l'impennata nelle vendite di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S dopo il lancio della patch nextgen.

Come sottolineato dal giornalista Paul Tassi di Forbes.com riprendendo il passaggio del report che cita la ripresa nelle vendite di Cyberpunk 2077 su console nextgen, basta incrociare i precedenti dati commerciali condivisi da CDPR con le informazioni riportate nell'ultimo resoconto finanziario per farsi un'idea del grande interesse suscitato dal kolossal sci-fi negli utenti PS5 e Xbox Series X/S che non possedevano ancora il gioco.

Dopo il lancio della Patch 1.5 di Cyberpunk 2077, l'avventura di V e Johnny Silverhand ha visto un'impennata nelle vendite quantificabile in un +600% su PlayStation 5 e addirittura in un +800% su piattaforme della famiglia Xbox Series X/S, mentre su PC i dati commerciali sono in controtendenza e testimoniano un relativo disinteresse da parte dell'utenza di Steam e GOG.com.

Nell'aprile di quest'anno, CD Projekt RED ha snocciolato i dati sulle vendite globali di Cyberpunk 2077: l'odissea fantascientifica vissuta dal netrunner V e dal suo "alter-ego olografico" interpretato da Keanu Reeves ha generato un totale di 18 milioni di copie, un risultato ragguardevole ma inferiore alle aspettative della compagnia polacca, specie considerando le oltre 40 milioni di copie vendute di The Witcher 3 Wild Hunt.