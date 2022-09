Cyberpunk 2077 finalmente a 60fps su Xbox Series S: disponibile la modalità Performance

Sebbene fosse la stessa CD Projekt a sollevare i dubbi su quanto fosse possibile abilitare i 60fps in Cyberpunk 2077 su Xbox Series S, alla fine lo studio polacco è riuscito ad accontentare i giocatori desiderosi di un'esperienza più fluida con la nuova modalità Performance da oggi disponibile sulla console current gen entry level di Microsoft.

Sino ad oggi Cyberpunk 2077 era in grado di raggiungere una risoluzione di 1440p su Xbox Series S con framerate lockato a 30fps. La software house ha continuato a lavorare incessantemente dal lancio delle versioni next-gen del suo open world Sci-Fi, ed alla fine è riuscita ad ottenere un compromesso con i 1080p dinamici di risoluzione e i 60 frame al secondo su Xbox Series S.

Gli autori di The Witcher hanno accompagnato l'annuncio con il filmato di gameplay dimostrativo che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Sebbene non sia presente a schermo un contatore che ci tenga al corrente degli fps, è immediatamente evidente come le scene d'azione siano particolarmente godibili con una fluidità di gioco raddoppiata. Siete soddisfatti dell'arrivo della modalità Performance su Xbox Series S?

Con l'ultimo Night City Wire CD Projekt ha annunciato una corposa serie di novità per il suo titolo, inclusa l'espansione Phantom Liberty, in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox di attuale generazione, insieme ad un mare di aggiunte e ottimizzazioni con l'Edgerunners Update.