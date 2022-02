Cyberpunk 2077 a 60fps su Xbox Series S? Potrebbe non essere possibile, per CD Projekt

CD Projekt RED ha pubblicato la patch next-gen di Cyberpunk 2077, fornendo ai possessori di console PlayStation 5 e Xbox Series X|S tutta una serie di novità tecniche che migliorano sensibilmente l'esperienza di gioco offerta dall'action game Sci-Fi.

Tra le novità più apprezzate e attese dai giocatori c'è indubbiamente l'aggiunta dei 60fps con la modalità Performance su PlayStation e Xbox. Tuttavia, il team polacco non è riuscito ad incrementare il framerate su Xbox Series S: sulla console next-gen entry level di Microsoft, Cyberpunk 2077 è in grado di girare al massimo in 1440p a 30 frame al secondo. Ma riuscirà in futuro CD Projekt a portare i 60fps su Series S e offrire un gameplay più fluido e responsivo ai possessori della piattaforma?

A rispondere a questo quesito è stata direttamente la software house autrice di The Witcher, la quale dichiara di "star esplorando le proprie possibilità" ma al contempo di "non sapere se sarà possibile farlo". Insomma, il team di sviluppo non trasmette particolare fiducia riguardo alla questione, ma sarà bene attendere eventuali aggiornamenti in merito.

Oltre alla differenza di framerate e alla mancanza di una modalità di ray tracing, la versione Series S presenta tutti i contenuti e i miglioramenti delle altre console di nuova generazione. Questi includono nuove armi, un gameplay aggiornato e reazioni dell'Intelligenza Artificiale della folla migliorate, una feature feature assente su PS4 e Xbox One.