Cyberpunk 2077: 'Abbiamo fatto cambiare atteggiamento ai giocatori', dice CD Projekt RED

Grazie all'uscita delle versioni next-gen all'inizio del 2022 e, soprattutto, al grande successo riscosso dalla serie tv Cyberpunk Edgerunners, Cyberpunk 2077 è tornato sotto i riflettori ottenendo molti più consensi e successi dopo il difficile periodo successivo al lancio avvenuto a dicembre 2020.

Tra le più recenti conquiste, le ultime recensioni su Steam di Cyberpunk 2077 sono tutte molto positive, e portano quindi avanti il trend di rinnovata popolarità di cui gode al momento l'avventura di V attraverso le strade di Night City. E secondo il presidente di CD Projekt RED, Adam Kicinski, è riuscito a tutti gli effetti a cambiare completamente l'attitudine dell'utenza nei confronti del gioco.

Kicinski conferma che oggi c'è "un livello d'interesse dei giocatori completamente diverso" rispetto a quanto visto nell'ultimo paio d'anni, grazie agli sforzi compiuti dagli autori per cambiare la percezione della loro produzione e permettere così ai giocatori di vivere l'esperienza offerta da Cyberpunk 2077 in tutt'altra maniera. Oltre a riconoscere l'innegabile impatto positivo avuto da Cyberpunk Edgerunners, il presidente cita nello specifico tutti i continui aggiornamenti e perfezionamenti realizzati da CD Projekt RED per perfezionare l'opera (tra cui le patch 1.5 e 1.6, considerate cruciali per questo cambiamento di percezione), culminati con l'arrivo delle versioni next-gen, un fattore "forse meno visibile, ma di certo non meno importante".

"Siamo sulla buona strada per capovolgere le sensazioni attorno a Cyberpunk 2077 e lottare così per ottimi risultati sul lungo termine", conclude Kicinski. E con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nella fase finale di sviluppo, non è da escludere che la popolarità del titolo cresca ulteriormente grazie all'espansione attesa per il 2023.