Cyberpunk 2077 abbraccia la VR grazie a una mod: ecco quando arriva

I giocatori PC potranno presto giocare Cyberpunk 2077 in VR. La nuova opzione di gioco tuttavia non arriva tramite un aggiornamento ufficiale di CD Projekt RED ma è frutto del lavoro di Luke Ross, modder famoso per aver creato in precedenza le R.E.A.L. VR Mods per GTA V e Red Dead Redemption 2.

La mod che abilita la realtà aumentata in Cyberpunk 2077 sarà disponibile, salvo imprevisti, a partire da gennaio 2022. Tutto è nato da un sondaggio organizzato da Ross sulla propria pagina Patreon, che ha chiesto ai suoi follower su quale gioco lo avrebbero voluto vedere all'opera nel prossimo futuro; il titolo di CD Projekt RED è risultato essere il più richiesto. Parlando ai microfoni del portale PC Gamer, il modder ha spiegato che Cyberpunk 2077 è realizzato con il REDengine 4, motore grafico non ideale per la creazione di giochi in realtà virtuale, proprio come accaduto con gli engine di altri giochi di cui si è occupato come ad esempio Mafia Trilogy.

In questo caso ci sono però alcuni vantaggi da non sottovalutare: "Il bonus maggiore di CP2077 è che già si gioca in prima persona, cosa molto buona per garantire un VR immersivo. L'opposto della Mafia Trilogy su cui ho lavorato, dove ho dovuto implementare una mia falsa telecamera in prima persona", spiega Ross, dicendosi fiducioso sull'uscita del suo prossimo lavoro all'inizio del 2022. Di recente Cyberpunk 2077 è tornato in cima alla classifica dei più venduti su Steam, e chissà se questa mod non possa dare un'ulteriore piccola spinta al rinnovato successo dell'opera.

Sempre a proposito del nuovo anno, ricordiamo che l'upgrade next gen di Cyberpunk 2077 è confermato per inizio 2022, assieme alla patch 1.5 che apporterà ulteriori migliorie alla produzione.