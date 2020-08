Cyberpunk 2077 e accessibilità: i sottotitoli saranno personalizzabili

Di recente, è emerso con una certa frequenza il tema dell'accessibilità dei sottotitoli nelle produzioni videolduiche, con diverse lamentele da parte del pubblico.

Al centro del dibattito soprattutto una tendenza generalizzata ad utilizzare caratteri di dimensione ridotta, che ha spesso costretto gli sviluppatori a intervenire con correttivi post lancio. A titolo di esempio è possibile citare la patch per i sottotitoli di The Outer Worlds o le lamentele per i sottotitoli di Ghost of Tsushima, ma i casi sono in verità piuttosto numerosi. Su questo fronte, sembra che CD Projekt RED abbia invece deciso di offrire sin da subito la possibilità di personalizzare la propria esperienza di gioco a seconda delle esigenze personali.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 ha confermato un interessante dettaglio. L'ambizioso GDR dalle tinte al neon includerà diverse opzioni legate ai sottotitoli, di cui sarà possibile modificare liberamente importanti aspetti. Parliamo innanzitutto della dimensione dei caratteri, per garantire un'adeguata leggibilità, ma non solo. Anche il colore di questi ultimi potrà essere personalizzato dal giocatore, così da agevolare in maniera ulteriore la fruizione dei testi. Una soluzione sicuramente apprezzabile, soprattutto per un titolo che includerà una grande quantità di dialoghi a schermo.