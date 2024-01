Cyberpunk 2077 accoglie un grosso aggiornamento: le novità della patch 2.11

Tempo di un nuovo update per Cyberpunk 2077 e la sua espansione Phantom Liberty, che accolgono la patch 2.11 volta ad introdurre ulteriori migliorie significative all'interno della celebre produzione Action/RPG targata CD Projekt RED.

La nuova importante patch per Cyberpunk 2077 è stata annunciata negli scorsi giorni ed è già diventata realtà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S andando a risolvere una serie di bug e problemi tecnici segnalati dalla community nel corso del tempo. Anzitutto con la patch 2.11 vengono sistemate le animazioni delle mosse finali, che risultano ora precise e fluide senza alcun inconveniente. Ora è inoltre possibile parlare con Mr. Hands all'interno del club Heavy Hearts, risolvendo così il problema che vedeva il personaggio non comparire all'interno del locale oppure che impediva qualunque tipo d'interazione con l'NPC in questione.

Per il resto il nuovo update risolve vari bug e problemi tecnici minori migliorando la stabilità generale del gioco, introducendo anche migliorie pensate appositamente per la versione PC: oltre ad aver introdotto un'impostazione di utilizzo ibrido della CPU che può ora essere impostata su "automatico" o per dare priorità alle prestazioni, la patch 2.11 aggiunge anche un fix che migliora le performance in generale di Cyberpunk 2077, specialmente in caso si utilizzino GPU AMD RX Vega.

Continue migliorie a parte, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è stato un grande successo per CD Projekt RED, capace di vendere 5 milioni di copie nel corso del 2023.