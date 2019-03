Cyberpunk 2077: l'Account Twitter suggerisce novità in arrivo?

Cyberpunk 2077, nuovo progetto di Casa CD Projekt Red, desta una forte curiosità all'interno della Community Videoludica, che non vede l'ora di potere avere ulteriori informazioni su questo ambizioso Titolo.

Proprio recentemente, i Giocatori sono stati parzialmente soddisfatti: la Software House ha infatti pubblicato un'interessante video dedicato ai retroscena dello sviluppo di Cyberpunk 2077. A raccontarci le attività in corso presso gli studi di CD Projekt Red, è stata chiamata in causa addirittura la voce di Geralt di Rivia, protagonista dell'acclamato The Witcher 3. Nonostante le numerose informazioni condivise e sequenze mostrate, il Video non ha purtroppo fornito informazioni in merito alla data di lancio di Cyberpunk 2077, limitandosi a ribadire quello che è ormai divenuto un vero e proprio mantra della Softare House: "Il Gioco uscirà quando sarà pronto".



Tuttavia, proprio poco fa, l'Account Twitter ufficiale del Gioco ha pubblicato un cinguettio quantomeno bizzarro, che ha attirato su di sè non poca attenzione e curiosità. Come potete verificare in calce a questa news, il Team di Cyberpunk 2077 vi ha infatti allegato una misteriosa GIF. Quest'ultima, in bianco e nero, è piuttosto intrigante: protagonista è infatti un Robot nell'atto di preparare una confezione di popcorn e riempire calici. Ad accompagnarla non troviamo alcun testo, ma immediatamente il pensiero vola ad una sorta di invito a prepararsi ad un imminente "spettacolo" o "festeggiamento": che l'Account Twitter di Cyberpunk 2077 si stia divertendo ad anticiparci qualcosa?



Del resto non sarebbe la prima volta che Twitter viene utilizzato dalle Software House per lanciare indizi sulle proprie prossime mosse. Proprio recentemente, Gear Box ha ad esempio utilizzato il proprio Account per anticipare un annuncio che condividerà alla PAX East. Per ora, purtroppo, è difficile fare deduzioni precise, restiamo dunque in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di CD Projekt Red!