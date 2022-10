Cyberpunk 2077 con Ace Ventura! Il folle mashup spopola sui social

Se Mr Bean è a suo agio in Cyberpunk 2077, perché mai non dovrebbe esserlo anche quel birbaccione di Ace Ventura? Con l'aiuto dello youtuber 'eli_handle_b․wav', il vulcanico investigatore interpretato da Jim Carrey approda finalmente a Night City in un nuovo, esilarante video mashup.

L'indimenticabile personaggio della serie inaugurata con Ace Ventura L'Acchiappanimali e proseguita al cinema con Missione Africa e in TV con la serie animata (facendo finta che il terzo film non sia mai esistito) si diverte a sbeffeggiare i cattivoni della megalopoli sci-fi di CD Projekt, riuscendoci alla perfezione a giudicare dalla reazione provocata nei nemici.

Per dare forma a questo video divenuto virale sui social, lo youtuber ha utilizzato delle scene ingame tratte da Cyberpunk 2077 e vi ha innestato Jim Carrey nei panni di Ace Ventura per inserire le sue battute più divertenti nel contesto del kolossal sci-fi di CDPR.

Il mashup dell'autore del video originario di Cyberpunk con Mr Bean stravolge completamente l'atmosfera di Night City e lascia al combinaguai impersonato da Jim Carrey tutta la libertà di esibirsi nei suoi assurdi 'dialoghi naticheggianti' e balletti in tutù.

Già che ci siamo, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento sulle migliori mod di Cyberpunk 2077 da installare per espandere e arricchire l'avventura fantascientifica di V e Johnny Silverhand.