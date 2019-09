Cyberpunk 2077: addio alle cutscene in terze persona? CD Projekt chiarisce la situazione

Nella notte si è diffuso un rumor che parlava della totale rimozione della terza persona dalle sequenze filmate di Cyberpunk 2077, una voce di corridoio che ha destato non pochi malumori tra la community. Adesso lo studio polacco ha chiarito la situazione con una nota inviata alle pagine del sito VGC.

"Per noi raggiungere l'immersione totale è fondamentale, per questo Cyberpunk 2077 sarà in prima persona, interamente. Il gioco sarà al 100% in soggettiva e pensiamo che questa decisione possa portare vantaggia sia al gameplay che alla narrativa."

La visuale in terza persona ci sarà dunque? CD Projekt RED risponde così: "i giocatori avranno modo di vedere il personaggio nella schermata dell'inventario, durante le sequenze di guida, negli specchi e molto raramente in alcune sequenze filmate."

Parola che sembrano confermato una notevole riduzione della presenza di cutscene in terza persona rispetto a quanto riferito inizialmente, con solo poche situazioni durante le quali potremo vedere interamente il nostro personaggio.

La scorsa settimana CD Projekt RED ha mostrato un nuovo video gameplay di Cyberpunk 2077 che abbiamo analizzato scena per scena sulle pagine di Everyeye.it, andando alla ricerca di nuovi dettagli che potrebbero essere sfuggiti ad una prima occhiata. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.