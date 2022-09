Cyberpunk 2077 dice addio Stadia: i fan chiedono l'accesso ai propri salvataggi cloud

In funzione della chiusura di Google Stadia prevista a inizio 2023, gli acquirenti della versione 'su nuvola' di Cyberpunk 2077 chiedono al colosso di Mountain View e a CD Projekt di poter accedere e conservare i salvataggi cloud.

Diversi frequentatori dei subreddit ufficiali di Stadia e Cyberpunk 2077 stanno infatti esortando Google e CDPR di poter scaricare i file di salvataggio prima che la versione cloud dell'avventura sci-fi di V e Johnny Silverhand venga definitivamente accantonata.

L'accesso ai file in questione, infatti, potrebbe consentire all'utenza Stadia di proseguire l'esplorazione di Night City sfruttando il cross-save e il sistema dei salvataggi condivisi di Cyberpunk 2077 su PC, PlayStation e Xbox.

Come suggerito da alcuni utenti del forum di Reddit, chi desidera accedere ai propri salvataggi cloud può provare a scaricarli attraverso Google Takeout, il programma elaborato da Big G che consente a chi possiede un account Google di acquisire i propri dati in un archivio locale. C'è però chi, seguendo questo consiglio, afferma di non rintracciare i salvataggi delle sessioni di Cyberpunk 2077 su Stadia tra i file associati al proprio account Google.

Come di consueto vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa faccenda, nella speranza che Google o CD Projekt intervengano a tutela di chi desidera proseguire l'avventura di V su PC o piattaforme PlayStation e Xbox.