Cyberpunk 2077: Adidas annuncia le scarpe ufficiali

In attesa che Cyberpunk 2077 faccia il proprio debutto sul mercato il prossimo 10 dicembre 2020 (a meno che non vi siano ulteriori rinvii), Adidas ha appena annunciato l'arrivo di una collezione di scarpe dedicate al gioco CD Projekt RED.

Parliamo di ben cinque paia di sneaker Adidas (uno di questi è stato oggetto di leak diverse settimane fa) che presentano colorazioni molto simili a quelle che ritroveremo in giro per Night City: grigio/rosso/verde acqua/nero, nero/rosso, nero/giallo, nero/viola/oro e bianco/oro/grigio/nero. L'arrivo di queste scarpe esclusive è attualmente previsto per il prossimo 11 novembre 2020 solo in alcuni territori asiatici e non si hanno al momento informazioni più precise sulla possibilità che arrivino anche in Europa. Per quello che riguarda il prezzo, invece, questo dovrebbe aggirarsi tra i 190 e i 250 dollari in base al modello.

In attesa di nuove informazioni sulla distribuzione di queste sneaker esclusive, vi ricordiamo che il recente rinvio di Cyberpunk 2077 ha provocato un crollo del valore delle azioni di CD Projekt RED. Pare inoltre che il posticipo di Cyberpunk 2077 non avrà alcun impatto sugli update gratuiti per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che vi ricordiamo arriveranno il prossimo anno.