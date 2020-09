Cyberpunk 2077: Adidas annuncia le scarpe ufficiali del gioco!

Dopo la collezione Puma x Tetris e Puma x Sonic, adesso è la volta di Adidas confermare la sua vicinanza al mondo dei videogiochi, con un paio di sneakers dedicato a Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi dell'anno.

Al momento Adidas non ha annunciato ufficialmente le scarpe ma il collezionista Solebyjc è già entrato in possesso di un modello di Adidas x9000l4 Boost Cyberpunk 2077 Edition ed ha condiviso alcune foto su Instagram. Le scarpe in questione sono una variante cromatica delle x9000l4 Boost e presentano uno schema di colori legato al gioco con base nera e dettagli in viola, giallo e oro.

Non sappiamo esattamente quando le Adidas x9000l4 Boost Cyberpunk verranno commercializzate e anche il prezzo non è stato reso noto, non dovrebbero tuttavia costare più un modello standard a retail, ovviamente i prezzi sul mercato secondario sono destinati ad aumentare rapidamente.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, sin dal lancio il gioco sarà compatibile con PS5 e Xbox Series X, nel 2021 arriverà anche un corposo aggiornamento next-gen gratuito per i possessori delle versioni old-gen.