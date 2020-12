Cyberpunk 2077 si aggiorna: 43 GB di update, ma non è la Day One Patch

Mentre il preload di Cyberpunk 2077 è disponibile su Xbox One e Series X, giungono ulteriori dettagli sulla versione del gioco nelle mani dei recensori internazionali.

In particolare, lo YouTuber attivo sulla piattaforma Google come "DreamcastGuy", il quale afferma di avere a disposizione una copia del gioco, riferisce di aver potuto provvedere ad aggiornare il gioco. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il content creator ha condivisi dal proprio account Twitter uno scatto raffigurante un update in corso di download per Cyberpunk 2077. La patch in questione presenta una dimensione pari a 43,5 GB e lo YouTuber l'aveva inizialmente identificata come Day One Patch.

Sembra tuttavia che non sia così e che si tratti invece di un aggiornamento pre-lancio distinto da un eventuale update in programma per il 10 dicembre. A lasciarlo intuire è il commento offerto in replica al cinguettio da Fabian Mario Dohla, PR Manager presso CD Projekt RED. Nel suo Tweet, quest'ultimo infatti scrive: "Si tratta di un aggiornamento, ma - sorpresa - non dell'aggiornamento che avremo al lancio". Le parole sembrano di fatto confermare la presenza di una Day One Patch tra i piani di lancio dell'ambizioso RPG, ma nessun ulteriore dettaglio è al momento disponibile.



In attesa di poter metter piede a Night City, ricordiamo che Everyeye accoglierà Cyberpunk 2077 con una maratona Twitch ricca di ospiti speciali e che si protrarrà sino ai The Game Awards 2020.