Cyberpunk 2077: si aggiorna la Megamod che migliora IA e gameplay

Mentre CD Projekt RED lavora a nuovi aggiornamenti di Cyberpunk 2077, anche la community di appassionati prova a mettere una pezza ad alcune delle problematiche del gioco di ruolo e proprio di recente è stata pubblicata una nuova versione della Megamod.

Si è infatti aggiornata alla versione 1.1 la corposa mod creata da un fan che, non soddisfatto dal gameplay del gioco, ha deciso di migliorarselo da solo lavorando ad una lunga lista di modifiche che riguardano l'intelligenza artificiale, il funzionamento delle armi, l'utilizzo degli oggetti e tanti altri aspetti. Installando la mod in questione Cyberpunk 2077 diventa più difficile e, ad esempio, è più complesso non farsi notare nelle fasi stealth a causa di una maggiore reattività dei nemici, che hanno un campo visivo migliorato e anche capacità d'ascolto migliorate.

Se siete spaventati all'idea di quanto possa essere grande una simile mod, sappiate che non c'è nulla da temere. Tutte queste modifiche sono racchiuse in un piccolissimo file dal peso di 0,5 MB che può essere scaricato sulla pagina ufficiale della mod su NexusMods, a patto che abbiate un account sul portale. Sempre sulla stessa pagina potete trovare anche tutti i dettagli su come installare i file e modificare alcuni parametri del gioco per adattare l'esperienza alle vostre esigenze.

Prima di lasciarvi al link per scaricare la Megamod, compatibile solo con la versione PC del gioco, vi ricordiamo che è ora disponibile l'update 1.3 di Cyberpunk 2077 su tutte le piattaforme con i primi 3 DLC gratis. A proposito, avete già visto come gira la patch 1.3 di Cyberpunk 2077 su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S?