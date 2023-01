Cyberpunk 2077 si aggiorna su PC: arriva il supporto a NVIDIA DLSS 3

Tempo di aggiornamenti per la versione PC di Cyberpunk 2077. CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo update per la sua avventura a tinte cyberpunk che apporta una serie di intriganti migliorie tecniche.

Grazie alla patch, Cyberpunk 2077 gode ora del supporto a NVIDIA DLSS 3 e Reflex, consentendo in questo modo di potersi godere il gioco con un impatto visivo ancora maggiore e un framerate più elevato per chi è in possesso di una scheda della serie RTX 4000. Il titolo resta in ogni caso alla versione 1.61 e per il momento non viene ancora introdotta la modalità Overdrive Ray Tracing in Cyberpunk 2077, annunciata negli scorsi mesi dallo studio polacco.

In ogni caso il nuovo update si rivela ugualmente interessante, grazie alle migliorie apportate. Tra queste troviamo il supporto a NVIDIA RTX Direct Illumination, che aggiunge una perfetta resa del Ray Tracing per cartelli al neon, lampioni in strada, tabelloni al LED e televisori, riflessi e le luci indirette in Ray Tracing ancora più realistiche ed accurate, ed un netto aumento della risoluzione sempre per quanto riguarda i riflessi.

In attesa dunque di scoprire quando arriverà la modalità Overdrive Ray Tracing, potete intanto leggere il nostro speciale sulla class action verso CD Projekt RED per Cyberpunk 2077, e scoprire maggiormente nel dettaglio in cosa consiste.