Cyberpunk 2077, aggiornamento 1.2: il nuovo update arriverà questa settimana?

Come promesso, il team di CD Projekt RED ha concentrato i propri sforzi su di un continuo processo di miglioramento dell'esperienza offerta dall'epopea distopica di Night City.

Un passo importante in questa direzione è stato senza dubbio rappresentato dalla pubblicazione dell'aggiornamento 1.1 di Cyberpunk 2077, reso disponibile dalla software house in data 22 gennaio 2021. Contestualmente alla release dell'attesa patch, il team polacco aveva confermato l'arrivo dell'aggiornamento 1.2 del titolo di lì a qualche settimana, identificando così ancora una volta l mese di febbraio come sua finestra di lancio. Nel momento in cui scriviamo, si appresta a prendere il via l'ultima settimana del mese, ma da CD Projekt RED non sono giunte indicazioni specifiche in merito.



Non si tratta tuttavia di un dettaglio che dovrebbe preoccupare la community: del resto la patch 1.1 di Cyberpunk 2077 è stata pubblicata a sorpresa, senza che venissero diffuse in anticipo informazioni su data od orario della release. Pare dunque legittimo immaginare le medesime modalità anche per l'arrivo della patch 1.2 del gioco. La software house non ha sino ad ora annunciato ritardi sulla tabella di marcia del supporto post lancio, nemmeno in seguito all'annuncio di un cyberattacco ai danni di CD Projekt RED. Al momento, sembra perciò possibile che l'update arrivi effettivamente nei prossimi 7 giorni: per averne la certezza, tuttavia, sarà necessario avere ancora un po' di pazienza.