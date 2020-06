Cyberpunk 2077: aggiornamento gratis su PS5, multiplayer e DLC

A margine di una conferenza tenuta a seguito del rinvio di Cyberpunk 2077, Michał Nowakowski di CD Projekt RED avrebbe rivelato alcuni dettagli riguardo il comparto online del gioco e l'aggiornamento alle versioni PS5 e Xbox Series X.

Per quanto riguarda le versioni Next-Gen, Nowakowski sottolinea come la data di lancio delle edizioni PS5 e Xbox Series X sia stata rivista come conseguenza della nuova data delle versioni PC, PS4 e Xbox One, non è chiaro però quale sia la nuova finestra ma sicuramente usciranno "dopo il 19 novembre."

Il dirigente di CD Projekt RED sottolinea poi come anche i possessori della versione PS4 riceveranno l'upgrade gratuito per PlayStation 5, esattamente come avverrà su Xbox One e Xbox Series X. C'è da dire che questo passaggio non è particolarmente chiaro e la traduzione dal polacco potrebbe essere inesatta, dal momento che in passato lo studio aveva dichiarato di non poter dire nulla a riguardo fino a quando Sony non chiarirà al meglio la questione dell'upgrade dei giochi da PS4 a PlayStation 5.



Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One sarà giocabile sin dal day one su PlayStation 5 e Xbox Series X ma secondo il CEO Adam Kicinski, lo studio ha previsto un primo upgrade al lancio e un secondo "massiccio aggiornamento nel 2021" che andrà a migliorare vari aspetti non meglio specificati.

Spazio anche al comparto online che probabilmente non riuscirà ad uscire nel 2021 e vedrà la luce solamente l'anno successivo o addirittura nel 2023 se dovessero accumularsi ulteriori ritardi. Lo studio ha poi pianificato anche dei DLC, i quali dovrebbero essere paragonabili come dimensioni alle espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine di The Witcher 3. In ogni caso mistero assoluto sulla finestra di lancio o sui contenuti dei pacchetti scaricabili.