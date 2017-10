Cyberpunk 2077: alcuni leak svelano la presenza di un Social Hub

Secondo quanto riportato da due canali YouTube molto vicini a(Madqueen Show e The Triple S League) lo studio polacco sarebbe al lavoro per aggiungere un Social Hub al mondo di

Lo spazio sociale dovrebbe "servire da ponte tra la campagna in solitaria e il comparto multiplayer dl gioco", come riferito da Triple S League. Madqueen Show invece fa sapere che "il Social Hub sarà in realtà un bar nel quale avremo anche numerose altre attività da svolgere, tra cui probabilmente anche di divertenti minigiochi."

Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato, CD Projekt RED ha rivelato recentemente che lo sviluppo del gioco procede bene e senza intoppi, Cyberpunk 2077 è però ancora privo di una finestra di lancio.