Cyberpunk 2077 all'E3 2018? CD Projekt RED presenterà un GDR alla fiera di Los Angeles

Si moltiplicano le indiscrezioni che vorrebbero Cyberpunk 2077 presente all'E3 2018, in programma dal 12 al 14 giugno. Nei mesi scorsi CD Projekt RED ha confermato la sua presenza alla fiera ma oggi dal sito dell'evento emergono dettagli più precisi...

Secondo quanto riportato sul sito dell'E3, nella pagina dedicata agli espositori si legge che CD Projekt RED sarà presente con un gioco di ruolo per i formati PlayStation 4, Xbox One e PC. Una descrizione che sembra dunque calzare a pennello a Cyberpunk 2077 anzichè a Gwent The Witcher Card Game, anche se probabilmente il gioco di carte sarà comunque presente in fiera.

Già nei mesi scorsi si parlava della possibile apparizione di Cyberpunk 2077 all'E3 di Los Angeles e questa sembra essere un'ulteriore conferma, sebbene, lo ribadiamo, lo studio polacco non abbia rivelato nulla in merito, limitandosi a confermare la sua presenza all'evento losangelino.

Secondo alcuni rumor, Cyberpunk 2077 potrebbe uscire tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020, non solo su PC, PS4 e Xbox One ma anche su PlayStation 5 e sulla nuova Xbox.