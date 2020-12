Cyberpunk 2077 ed Among Us tra i giochi più venduti su Steam nel 2020

La fine dell'anno si avvicina, ed è tempo di tirare le somme. È quello che ha appena fatto Valve, che nel bel mezzo dei Saldi Invernali di Steam ha svelato i titoli più venduti e giocati del 2020 sulla propria piattaforma.

Per quanto concerne le vendite, Valve non ha svelato l'esatto numero di copie acquistate, preferendo raggruppare i giochi in differenti categorie (Platino, Oro, Argento e Bronzo) in base ai ricavi lordi. A fregiarsi del Platino sono Cyberpunk 2077 (freschissimo di uscita), Rainbow Six Siege, DOOM Eternal, Destiny 2, Grand Theft Auto 5, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, DOTA 2, Counter Strike Global Offensive, Fall Guys Ultimate Knockout, PlayerUnknow's Battlegrounds ed Among Us.

I più giocati del 2020 sono invece stati Destiny 2, Grand Theft Auto 5, DOTA 2, Cyberpunk 2077, Among Us, PlayerUnknow's Battlegrounds, Mount & Blade II Bannerlord, Counter Strike Global Offensive, Monster Hunter World e Life is Strange 2 (che ha ottenuto popolarità grazie all'azzeramento del prezzo del primo episodio). Tutti i titoli appena menzionati hanno visto picchi con più di 200.000 giocatori in simultanea nel corso dell'annata.

Tra le migliori nuove uscite figurano Half-Life Alyx, Football Manager 2021, Marvel's Avengers, FIFA 21, Deaht Stranding, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Resident Evil 3 e ovviamente Cyberpunk 2077. Per le classifiche complete vi invitiamo a consultare la pagina "Il Meglio del 2020" di Steam.