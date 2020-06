Cyberpunk 2077 diventa un anime per Netflix: ecco a voi Edgerunners!

Nel corso dello show Night City Wire c'è stato spazio anche per una notizia davvero inaspettata. CD Projekt RED ha annunciato l'anime Cyberpunk: Edgerunners, che verrà realizzato in collaborazione con Studio Trigger e Netflix con l'obiettivo di espandere l'universo narrativo della produzione. Il lancio è fissato nel 2022.

Cyberpunk: Edgerunners racconta una storia indipendente di 10 episodi incentrata su uno street kid che cerca di sopravvivere in una città ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. Avendo tutto da perdere, sceglie di diventare un Edgerunner, ossia un mercenario anche noto come Cyberpunk.

CD Projekt RED sta producendo la serie fin dal 2018 con un team di creativi che ha lavorato su The Witcher 3: Wild Hunt, oltre che sul videogioco Cyberpunk 2077. Ad occuparsi delle animazioni sarà l’acclamato studio giapponese Studio Trigger. Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirigerà la serie insieme all'assistente alla regia Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), il direttore creativo Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), i character designer Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e Yuto Kaneko (Little Witch Academia), e la sceneggiatura adattata da Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare). La colonna sonora sarà composta da Akira Yamaoka (Silent Hill).

"Siamo felici di annunciare finalmente che siamo al lavoro su un anime ambientato nell’universo di Cyberpunk" ha dichiarato Adam Badowski, Game Director di Cyberpunk 2077 e Head of Studio di CD Projekt RED. "Abbiamo divorato qualsiasi opera a tema cyberpunk ci sia da guardare, leggere e giocare; è un genere che lascia moltissimo spazio alla creatività, e ha avuto una fortissima influenza su di noi. Cyberpunk: Edgerunners è la nostra dichiarazione d’amore al cyberpunk come genere e alle storie animate".



In cima alla notizia trovate il filmato di presentazione dell'anime Cyberpunk: Edgerunners. Durante lo show Night City Wire è anche stato mostrato un nuovo trailer di Cyberpunk 2077.