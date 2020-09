Cyberpunk 2077: annunciata una costosissima statua di Johnny Silverhand

Sembra proprio che CD Projekt RED voglia far contenti tutti i collezionisti e fan di Cyberpunk 2077 annunciando una nuova statua dedicata a Johnny Silverhand, in arrivo prossimamente ad un prezzo decisamente elevato.

La statua in questione, prodotta da PureArts, mostra il personaggio interpretato da Keanu Reeves subito dopo un concerto e vanta una serie di caratteristiche esclusive. Alle spalle del personaggio troviamo infatti un vero e proprio schermo LCD da 13,3 pollici e un sistema di speaker che può riprodurre la colonna sonora ufficiale del gioco. La base della statua presenta inoltre un sistema d'illuminazione che permette di dare ulteriormente vita all'oggetto da collezione. Per chi se lo stesse chiedendo, questa statua è alta poco meno di 54 centimetri e nella confezione include una serie di accessori extra con i quali personalizzare Johnny. Il prodotto è attualmente in prenotazione in due versioni: la standard da 849 dollari e la deluxe da 899 dollari. La differenza tra le due edizioni consiste nella presenza di una replica della chitarra da posizionare sullo stand o direttamente sul personaggio. PureArts ha inoltre deciso simpaticamente di produrre solo 2077 pezzi di ognuno dei due prodotti, i quali saranno quindi molto limitati.

Prima di lasciarvi al video della statua, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il video gameplay in giapponese di Cyberpunk 2077 pubblicato in occasione del Tokyo Game Show.