Cyberpunk 2077: annunciata la modalità grafica Ray Tracing Overdrive, eccola in video

Dopo aver già dato dimostrazione dei prodigi tecnologici di cui è capace il nuovissimo DLSS 3 su un gioco come Cyberpunk 2077, CD Projekt RED e NVIDIA congiungono le forze per annunciare una inedita modalità grafica tutta pensata per la versione PC dell'open world Sci-Fi con V e Johnny Silverhand.

NVIDIA e CD Projekt RED hanno confermato che un nuovo aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077 aggiungerà il supporto per una nuova modalità Ray Tracing, chiamata Overdrive Mode. Inoltre, questa prossima patch aggiungerà il supporto per la prossima versione di DLSS, il DLSS 3. Ecco le caratteristiche principali che potete aspettarvi dalla modalità Ray Tracing Overdrive di Cyberpunk 2077:

NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI) fornisce a ogni insegna al neon, lampione, faro delle auto, cartellone LED e TV un'accurata illuminazione e ombre con ray-tracing, insieme a oggetti bagnati, pareti, auto in transito e pedoni con un'illuminazione colorata accurata;

Il Ray-traced indirect lighting e i riflessi ray-tracing ora rimbalzano più volte, rispetto al singolo rimbalzo della soluzione precedente. Il risultato è un'illuminazione globale, riflessi e autoriflessi ancora più accurati, realistici e coinvolgenti;

I riflessi ray-tracing sono ora resi alla massima risoluzione, migliorando ulteriormente la loro qualità;

L'illuminazione migliorata e maggiormente basata sulla fisica elimina la necessità di qualsiasi altra tecnica di occlusione.

Al momento non è stata ancora annunciata la data a partire dalla quale i giocatori PC potranno godersi questa nuova modalità grafica, ma potete avere un'anteprima dei risultati raggiunti con le ultime tecnologie NVIDIA tramite il filmato che vi abbiamo riportato più in alto. Intanto Cyberpunk 2077 è tornato in testa alle classifiche di Steam dopo l'annuncio del DLC Phantom Liberty e il lancio della serie animata Edgerunners.