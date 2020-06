Cyberpunk 2077: annunciata la sedia da gaming ufficiale targata Secret Lab

A meno di 24 ore dall'interessante Night City Wire, CD project RED ha annunciato ufficialmente l'arrivo di una sedia da gaming ispirata a Cyberpunk 2077 e realizzata in collaborazione con Secret Lab, uno dei marchi più famosi quando si parla di oggetti di questo tipo.

La sedia in questione ha una forma pressoché identica a tutte le altre sedie rivestite in pelle di Secret Lab, sebbene presenti un design ispirato al gioco di ruolo. I colori principali sono infatti il nero e il giallo, con il logo del gioco sullo schienale che presenta alcuni dettagli in azzurro proprio come la box art ufficiale dell'edizione fisica di Cyberpunk 2077. Molto bello è anche il retro, sul quale troviamo l'enorme logo dei Samurai. La sedia, che può reggere un massimo di 130 chilogrammi ed è indicata per giocatori con un'altezza compresa tra i 170 e i 200 centimetri, ha un costo piuttosto elevato: per farla vostra dovrete infatti sborsare ben 489 euro ai quali, per fortuna, non è necessario pagare alcuna spesa di spedizione.

Il prodotto è già disponibile in stock sul sito ufficiale dell'azienda ed è quindi possibile già procedere all'acquisto, così da poter giocare a Cyberpunk 2077 il prossimo novembre seduti su questo gioiellino targato Secret lab.

