Cyberpunk 2077, annunciati i requisiti di sistema: il vostro PC ce la fa?

Al termine del nuovo episodio di Night City Wire, che ci ha portati a spasso per i distretti della metropoli di Cyberpunk 2077 e ci ha presentato le gang che la popolano, CD Projekt RED ha finalmente svelato una delle informazioni più bramate in assoluto dalla comunità: stiamo parlando dei requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC!

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 7 o 10

Processore: Intel Core i5-3570K o AMD FX-8310

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Memoria: 70 GB di spazio (HDD) disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti di sistema raccomandati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 3200G

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon R9 Fury

DirectX: Versione 12

Memoria: 70 GB di spazio (SSD) disponibile

Le richieste, come sicuramente avrete avuto modo di notare, non sono affatto esagerate, e i requisiti consigliati sembrano essere alla portata di un PC gaming di fascia media. Spicca, in ogni caso, la raccomandazione sull'utilizzo di un SSD, presente anche tra i minimi.

Il vostro PC è pronto per far girare Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere nei commenti! Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 19 novembre anche su Xbox One e PlayStation 4. Successivamente arriverà anche su Google Stadia e le console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X: al lancio di queste ultime potrà essere giocato in retrocompatibilità, ma un aggiornamento gratis a PS5 e Xbox Series X è già in lavorazione.