Cyberpunk 2077: annunciati ufficialmente il bundle Xbox One X e gli accessori a tema

Dopo aver assistito alla pubblicazione del misterioso sito teaser dell'Arasaka, Microsoft e CD Projekt RED hanno ufficialmente svelato ai videogiocatori di tutto il mondo l'intera linea di accessori a tema Cyberpunk 2077 che affiancherà il lancio del bundle con Xbox One X.

Per quello che riguarda la console non ci sono particolari novità, dal momento che i leak pubblicati nelle ultime ore ci avevano già svelato la presenza di un disegno fosforescente, un codice per scaricare la versione digitale del gioco il prossimo settembre e la presenza nella confezione di un controller a tema Arasaka, il quale verrà venduto anche a parte per chi fosse già in possesso della console. La vera novità riguarda il numero di pezzi del bundle che verranno distribuiti in tutto il mondo, limitato a 45.000: ciò significa che gli utenti interessati dovrebbero procedere al preorder il prima possibile.

Ad accompagnare il bundle troviamo poi una serie di accessori come lo stand per la ricarica del controller, il cui arrivo sembra essere previsto attualmente solo in Canada e Stati Uniti. Troviamo poi una versione speciale dell'hard disk esterno targato Seagate nei tagli da 2TB e 5 TB il cui design riprende quanto visto su console e controller. Non mancano poi le cuffie wireless Steelseries con il logo Samurai sul padiglione destro.

Tutti gli oggetti di cui vi abbiamo parlato arriveranno il prossimo giugno 2020 sul mercato ad eccezione del controller in edizione limitata, disponibile nei negozi a partire da oggi.