Cyberpunk 2077, annunciati i vincitori del Pooto Contest: gli scatti più belli

Ultimamente abbiamo dovuto riportare soprattutto brutte notizie in merito a Cyberpunk 2077: dapprima il cyberattacco ai server di CD Projekt RED, poi il rinvio della patch di febbraio. Oggi però la situazione è differente, poiché lo studio polacco ha annunciato i vincitore del contest fotografico "Shutterpunk" lanciato lo scorso mese di gennaio.

I giocatori con la passione della fotografia digitale hanno potuto competere in tre categorie specifiche, Ritratti, Azione e Viste. A detta di CD Projekt RED le candidature si sono rivelate eccezionali, al punto che è stato difficile scegliere i vincitori. Per ognuna delle categorie sono stati eletti i tre migliori scatti, classificati dal primo al terzo, e una menzione d'onore. Potete ammirare gli splendidi screenshot in calce a questa notizia: qual è il vostro preferito?

Tutti i vincitori verranno presto contattati da CD Projekt RED e ricompensati con dei premi davvero speciali, che spaziano da poster metallici a periferiche della Razer quali mouse, tastiere ed headset, fino ad arrivare a sede da gaming della Secret Lab e laptop da gioco dell'Alienware. Tutto, ovviamente, a tema Cyberpunk 2077. Il gioco, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le versioni next-gen usciranno a fine 2021.