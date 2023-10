Cyberpunk 2077: annunciato un progetto live action con gli autori di Mr. Robot

CD Projekt RED ha annunciato una partnership con Anonymous Content per la produzione di un progetto live action basato su Cyberpunk 2077. Anonymous Content è una global media company indipendente che ha prodotto serie di successo come True Detective e Mr. Robot, oltre a film come The Revenant e Spotlight.

CD Projekt RED lavorerà con il responsabile della produzione televisiva di Anonymous Content, Garret Kemble, oltre che con il Chief Creative Officer David Levin, responsabile della produzione di serie come True Detective, Westworld, True Blood e Game of Thrones.

Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz e Bard Dorros lavoreranno alla scrittura di un soggetto originale ambientato nell'universo di Cyberpunk 2077, in collaborazione con gli sviluppatori e con il team creativo responsavbile del successo del gioco di CD Projekt RED. Al momento non sappiamo se il progetto live action sia una serie TV o un film, maggiori dettagli verranno diffusi prossimamente, non appena ci saranno ulteriori informazioni da condividere con il pubblico.

CD Projekt RED ha collaborato lo scorso anno con Studio Trigger per la produzione della serie anime Cyberpunk Edgerunners, adesso però è il momento di andare oltre con un live action che possa restituire il feeling delle atmosfere e del mondo di Cyberpunk 2077 e Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.